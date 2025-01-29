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Spor

Erzurum, yüksek irtifasıyla yaz kış farklı ülkelerin milli takımlarını ağırlıyor

Farklı branştaki sporcuların güç depolama merkezi haline gelen Erzurum, yüksek irtifasıyla futboldan yüzmeye yaz kış farklı ülkelerin milli takımlarını ağırlıyor.

Tevhid Furkan Nehri  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Erzurum, yüksek irtifasıyla yaz kış farklı ülkelerin milli takımlarını ağırlıyor Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve modern tesisleriyle geçen yaz yurt içinden futbol kulüplerinin yanı sıra Azerbaycan ekiplerinden Sabail, Araz-Nahçıvan ile Neftçi Bakü, Suudi Arabistan'dan Al-Orobah, Katar takımı Al-Mesaimeer'in sezona hazırlandığı kent, 2024'te de Almanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Macaristan, İtalya, Yunanistan gibi 32 ülkenin milli yüzücülerine ev sahipliği yaptı.

Yüksek irtifası ve ulaşım imkanları gibi birçok avantajıyla sporcuları cezbeden kent, futboldan yüzmeye her branştaki millilerin yaz kış güç depolama merkezi haline geldi.

Şu sıralar 13 sporcusuyla kentte bulunan İsveç Milli Takımı'nın yanı sıra İzlanda Milli Takımı'ndan olimpiyat sporcusu Snaefridur Sol Jorunnardottir, Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

"Erzurum, yüzme alanında da popüler hale geldi"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Erzurum'un yüksek rakımda olmasının büyük bir avantaj olduğunu ve antrenörlerin de bu avantajı her yıl daha fazla kullandığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce yüksek irtifa fikrinin ortaya atıldığını ve sonrasında da gerçekleştirilen yatırımlarla büyük kitlelere ulaşıldığını ifade eden Çakmur, şöyle konuştu:

"Yazın futbol takımlarının mevsim ve rakım avantajları sayesinde popülerleşen Erzurum'da, yüksek irtifa alanında olimpik yüzme havuzumuz da yerini aldı. Yüksek irtifanın bilimsel olarak kanıtlandığı bir ortamda, antrenörler bunu avantaja çevirmek için Erzurum'u kullanıyor. Gerek yaz ayında gerekse kış ayında 12 ay boyunca Erzurum sporculara hizmet veriyor. Yüksek irtifanın bilimsel katkılarını antrenörler keşfetti ve Erzurum'da böylelikle keşfedilmiş oldu. Almanya Milli Takımı, Erzurum'a geldikten sonra özellikle yüzme alanında da popüler hale geldi. Turizme de ekonomiye de katkısı var."

Çakmur, yurt dışından sürekli talepler alındığını belirterek, "Erzurum, Çin'den Amerika'ya kadar rağbet görüyor. Erzurum yüksek irtifada hatırı sayılır bir konumda." dedi.

İsveç Milli Takımı Başantrenörü Lutula: "Erzurum'a bir daha gelmeyi düşünüyoruz"

İsveç Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Antonio Lutula, sezon başında yüksek rakım olarak İtalya'yı tercih ettiklerini daha sonra Erzurum'a geldiklerini anlattı.

Yüksek rakımın sporcularda bıraktığı olumlu etkilerden bahseden Lutula, "İtalya'dan sonra Erzurum'u denemek istedik. Buraya ilk defa geldik ve çok sevdik. Sıcak kanlı insanlar, tesisler ve otel imkanları bizler için avantaj. Ayrıca takım olarak Palandöken Dağı'na da çıkarak kayak yaptık. Çok keyifliydi. Erzurum'a bir daha gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

İsveçli yüzücü Sara Junevik ise Erzurum'a ilk defa geldiğini ve yüksek rakımın avantajlarını kullanırken bazen zorlandıklarını ancak çok fayda gördüklerini ifade etti.

İzlanda Milli Takımı'nın olimpiyat sporcusu Snaefridur Sol Jorunnardottir de kentteki spor imkanlarının çok iyi olduğunu ve antrenmanlarının çok iyi devam ettiğini kaydetti.

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