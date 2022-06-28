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Spor

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Hüseyin Burak Demirer   | 28.06.2022
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

Ankara

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.

Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.

İtalya, 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya elde etti.


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