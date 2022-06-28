Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
Ankara
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 3. gününde, artistik cimnastik branşında erkekler takım finali yapıldı.
Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Sercan Demir'den oluşan milli takım, 251,25 puanla podyumun zirvesine çıktı.
İtalya, 246,1 puanla gümüş, Fransa ise 242,9 puanla bronz madalya elde etti.
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