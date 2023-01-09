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Spor

Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı

Edirneli güreşçi Yiğit Kartal, yaşı tutmaması nedeniyle aldığı doktor raporuyla katıldığı 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda kategorisinde üçüncü olma başarısı gösterdi.

Gökhan Zobar   | 09.01.2023
Edirneli güreşçi doktor raporuyla katıldığı Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazandı

Edirne

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından hafta sonu Çorum'da düzenlenen şampiyonada 61 kulüpten 380 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada, Edirne Şahi Spor Kulübünün 17 yaşındaki sporcusu Yiğit Kartal, 130 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, Yiğit'in büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

Yiğit Kartal'ın genç yaşına rağmen Türkiye derecesi elde ettiğini aktaran Delen, "Güreşçimiz 17 yaşında olduğu için aile izin belgesi ve doktor raporuyla şampiyonaya katıldı. Şampiyonada 5 maç yapan güreşçimiz geçen yılın dünya şampiyonu Fatih Bozkurt'a yenilerek üçüncü oldu. Aynı zamanda kendi kategorisinde en çok pozitif puan yapan sporcu oldu. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Başantrenörümüz Mustafa Hatipler, yardımcıları Taner Ergül ve Bilal Ersöz'e gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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