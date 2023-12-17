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Spor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 3. kez dünyanın en büyüğü oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, kupayı müzesine götürdü.

Emre Doğan  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 3. kez dünyanın en büyüğü oldu

İstanbul

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Dynavit, büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Eczacıbaşı Dynavit, 3. şampiyonluğunu elde etti

Turuncu-beyazlı ekip, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Eczacıbaşı Dynavit, 2015 ve 2016'nın ardından organizasyonunda üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

VakıfBank, üçüncü kez gümüş madalya aldı

Sarı-siyahlı takım, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü kez ikincilikle yetindi.

VakıfBank, 2011 ve 2022'nin ardından 2023'te de finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Eczacıbaşı Dynavit kupayı kaldırdı

Turnuvada şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit'e düzenlenen törenle şampiyonluk kupası takdim edildi.

Turuncu-beyazlı takımın kaptanı Tijana Boskovic, kupayı kaldırarak takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı. Eczacıbaşı Dynavit'in teknik ekibi ve kulüp çalışanları da kupa sevincine ortak oldu.

Turnuvanın MVP'si Boskovic

Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

Finalde kaydettiği 27 sayıyla şampiyonlukta başrol oynayan kaptan Boskovic, turnuvanın MVP ödülüne layık görüldü.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları şöyle:

Smaçör: Gabi (VakıfBank)

Orta oyuncu: Jovana Stevanovic (Eczacıbaşı Dynavit), Zehra Güneş (VakıfBank)

Libero: Ayça Aykaç (VakıfBank)

Pasör: Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit)

Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

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