Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,211.60
BTC/USDT
41,664.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul'da düzenlenen temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Emre Doğan  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu oldu

İstanbul

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.

Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüyüşü"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinde pek çok işbirliği alanında 16 belge imzalanacak
Bakan Bolat, Habur Gümrük Kapısı'nda sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı 1 günde yüzde 5,74 yükseldi
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 3. kez dünyanın en büyüğü oldu

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 3. kez dünyanın en büyüğü oldu

Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu oldu

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk finali

VakıfBank'ın ABD'li smaçörü Frantti, yeni takımında başarılara odaklandı

VakıfBank'ın ABD'li smaçörü Frantti, yeni takımında başarılara odaklandı
Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak

Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak
VakıfBank'ın smaçörü Bianka Busa: VakıfBank bu kupada her zaman en büyük favoridir

VakıfBank'ın smaçörü Bianka Busa: VakıfBank bu kupada her zaman en büyük favoridir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet