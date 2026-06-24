Hırvatistan, Panama'yı 1-0 yendi

Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan, zorlandığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu.

54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takıma 3 puanı getiren golü attı.

Gana ve Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu mücadele ile futbolseverlerin takdirini kazanan Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.