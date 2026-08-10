14. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Haftası, İstanbul'da başladı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, Kalamış açıklarında J70 yarışlarıyla start aldı.

"Rüzgarı Yakala" mottosuyla gerçekleştirilen ve 9 gün sürecek yelken yarışlarında sporcular; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IOM ve Yat sınıflarında İstanbul'un farklı parkurlarında mücadele edecek.

Olympos Regatta Yelken Haftası'nın ilk 3 günü, J70 yarışlarına sahne olacak. Organizasyon, 11-12 Ağustos'ta Moda açıklarında gerçekleştirilecek J70 Match Race yarışlarıyla devam edecek. 11-12-13 Ağustos'ta Fenerbahçe Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenecek Hareketli Salma yarışlarında genç yelkenciler parkura çıkacak.

14 Ağustos'ta Çınarcık rotasında gerçekleştirilecek Off-Shore Gece Yarışı'nın ardından 15-16 Ağustos'ta Moda Deniz Kulübü açıklarında IOM sınıfı yarışları düzenlenecek. 15 Ağustos'ta Yat sınıfları için organize edilecek Şamandıra Yarışı, önemli mücadelelerden biri olacak.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta'nın finali, 16 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nda Yat sınıfı yarışıyla yapılacak. Bu yarışın ardından düzenlenecek ödül töreniyle dereceye giren ekiplere kupaları takdim edilecek.

Ahmet Eker: Yelken, Eker için çok önemli oldu ve olmaya devam edecek

TAYK Komodoru, Eker Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Eker Kaymak Teknesi Dümencisi Ahmet Eker, Türkiye'de yelkenciliğin gelişmesi için ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

14. TAYK-Eker Olympos Regatta'yı yeniden düzenlemekten duydukları mutluluğu dile getiren Eker, "Türkiye'nin en büyük, en uzun ve en fazla sınıfı kapsayan yelken yarışlarından biri. İnşallah İstanbul'un güzel rüzgarı da bize yardım eder ve çok güzel yarışlar geçer. TAYK olarak İstanbul'da en fazla yarışı yapan kulübüz. Her sene yarışlarımızın kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bu yarış ile beraber elektronik start hattını oluşturan Vakaros RaceSense'i getirdik. Bu yarışta ilk kez uygulayacağız. Türkiye'de yelkenciliğin ve yat yarışlarının daha ileriye gitmesi için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'ye büyük yenilikleri getirmeye çalışıyoruz. En önemli hedeflerinden biri yarışların kalitesinin ve denize çıkan tekne sayısının artması. Kulübümüz J70 Avrupa Şampiyonası için bir başvuruda da bulundu. 2028 için en önemli adaylardan biriyiz. Bu yarışı İstanbul'da gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eker markası olarak yelkenle özdeşleştiklerini vurgulayan Ahmet Eker, "Yelkene gönül vermiş biriyim. Senelerdir yelken yapıyorum. Kız kardeşim Nevra Eker de bu kervana katıldı. Bizim yarışmamız bütün çalışanlara da yansıdı. Şirketimizde de 50-60 kişi yelken eğitimi aldı. Aktif olarak yarışan 2 teknemiz var. Şirket, yelkeni benimsedi. Biz de bunu önemli organizasyonlarla herkese yansıtmak istiyoruz. Eker markası diğer amatör sporlarla da anılmak istiyor. Ancak yelkenin gönlümüzde farklı bir yeri var. Yelken, Eker için çok önemli oldu ve olmaya devam edecek." diye konuştu.

Ceren Veziroğlu: İstanbul'u yelken cenneti haline getirmeyi arzu ediyoruz

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Ceren Veziroğlu, İstanbul'u yelken cenneti haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Haftası'na katılımın ve ilginin her sene arttığının altını çizen Veziroğlu, "7'de 70'e sporcuların bir arada olduğu bir organizasyon. Bu nokta bizim için değerli. Yelkende birleştiricilik ve dostluk ruhunun bir arada olduğu bir hafta yaşayacağız. TAYK olarak İstanbul'u yelken cenneti haline getirmeyi arzu ediyoruz. Uluslararası yarışları Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Nevra Eker: Kadın yelkenciliğini temsil etmeye gayret ediyorum

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı ve Dip&Cips Teknesi Dümencisi Nevra Eker, kadın yelkenciliğini dünyada ve Türkiye'de temsil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Yarışacakları J70'in en rekabetçi sınıflarından biri olduğunu vurgulayan Eker, "Seviyenin çok yükseldiği bir sınıf. İstanbul'un rüzgarı ağustos ayında sert. Bu da yarışın rekabetçi ve çetin geçmesine sebep oluyor. Eker'de hem yönetici hem de takımda dümenciyim. 6 yıldır J70 sınıfında yarışıyorum. Son 2-2,5 yıldır da kadın takımında yarışıyorum. Bu, hayallerimden biriydi. Bu kadar rekabetçi ve güç isteyen bir spor olduğu için endişeliydik. Ancak herkesle rekabet edebilir seviyeye geldik. Birçok yurt dışı deneyimi de edindik. Her yarış bize yeni bir tecrübe kazandırıyor. Eker olarak Türk yelkenciliğine fayda sağlamak istiyoruz. Birçok genç yelkenci var ve yurt dışında kazandıkları deneyimlerle seviyeleri gelişti. Dünya çapında rekabet edebilecek ve önemli başarılara imza atabilecek yelkencilerimiz var. Benim şahsi misyonum da bu yelkenciler arasında kadınların olması. Ben de kadın takımına liderlik ederek kadın yelkenciliğini dünyada ve Türkiye'de temsil etmeye gayret ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Melis Baykan: Takımımız için çok önemli, heyecanlıyız

Dip&Cips Teknesi Taktisyeni Melis Baykan, J70 sınıfında yarışacaklarını belirterek sezon boyunca edindikleri tecrübelerin karşılığını almayı hedeflediklerini aktardı.

Sezonun en yoğun döneminde olduklarını vurgulayan Baykan, "Takımımız için çok önemli. J70 sınıfında yarışacağız. Eker Kadın Takımı olarak heyecanlıyız. Ev sahibi takım olarak çok önem veriyoruz. Sezon boyunca birçok yarışa katıldık. Elimiz sıcak. En son Marsilya'da yarışa katıldık. Orada geliştirdiğimiz şeylerin üstüne koyma niyetindeyiz. Hedefimiz var. Rekabetin içinde kalmak istiyoruz. Bu sene vitesi arttırdık. Yavaş yavaş meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Heyecanlıyız. Türkiye'de uluslararası bir yarışa ev sahipliği yapmak inanılmaz olur. Türk yelkenciliği için geliştirici olur. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Güzel bir adım olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Caner: J70, Türkiye'de ciddi yerlere geldi

14. TAYK-Eker Olympos Regatta J70 yarışlarında başhakem olarak görev yapacak Gökhan Caner, organizasyonun İstanbul'da çığır açtığını kaydetti.

J70 yarışlarına toplam 9 takımın katılacağını aktaran Caner, "Bu organizasyonun İstanbul'da çığır açtığını söyleyebiliriz. Bütün sınıfların olduğu bir şölen haline geldi. Rüzgarımız güzel gözüküyor. Tüm yarışları güzel bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. J70 yarışları, Türkiye turunun da 3. ayağı olacak. Oraya da puan verecek. J70 gelişmekte olan bir sınıf. Türkiye'de de ciddi yerlere geldi. Gelişmeye de devam ediyor." şeklinde konuştu.