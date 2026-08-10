Hong Kong'da 36,9 derece ile 1884'ten bu yana en yüksek sıcaklık kaydedildi Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hava sıcaklığının 36,9 dereceye ulaştığı ve bunun, 1884'ten bu yana en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.