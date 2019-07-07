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Spor

Ebrar Karakurt FIVB Uluslar Ligi'nin en iyileri arasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer aldı.

Hüseyin Eroğul   | 07.07.2019
Ebrar Karakurt FIVB Uluslar Ligi'nin en iyileri arasında

İstanbul

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebrar Karakurt, en iyi pasör çaprazı ödülünün sahibi oldu.

Organizasyonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü ABD'li Andrea Drews'a giderken, en iyi pasör Brezilya'dan Macris, en iyi smaçörler Çinli Liu Yanhan ile Brezilyalı Gabi Guimaraes ve en iyi libero ABD'li Megan Courtney seçildi.

En iyi orta oyuncuları olarak ise Brezilyalı Ana Beatriz ile ABD'li Haleigh Washington ilan edildi.

Türkiye'nin 4. olarak tamamladığı finallerde ABD birinci, Brezilya ikinci ve Çin ise üçüncü sırayı almıştı.


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