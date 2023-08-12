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Spor

Dünya ve Avrupa'nın önde gelen organizasyonları TRT ekranlarında olacak

TRT, dünya ve Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarını canlı yayınla izleyicilerine sunmaya devam edecek.

Bozhan Memiş  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Dünya ve Avrupa'nın önde gelen organizasyonları TRT ekranlarında olacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2023 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'ndaki grup maçları ve 2023 Dünya Halter Şampiyonası, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT'nin uluslararası dijital platformu 'tabii'den canlı yayınlarla sporseverlere sunulacak.

12 Dev Adam, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri, TRT'de

Bu yıl 9.'su düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvada 15-16 Ağustos'ta yarı final maçları, 19 Ağustos'ta 3.'lük mücadelesi ve 20 Ağustos'ta da final heyecanı yaşanacak.

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maçlarının yanı sıra, Milletler Ligi'ni kazanarak dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası da TRT'den naklen yayınlanacak.

Macaristan'ın ev sahipliğinde 19-27 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası, Filenin Efeleri'nin mücadele edeceği Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası ve 2-17 Eylül'deki Dünya Halter Şampiyonası da TRT ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

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