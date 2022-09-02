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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı 3.4 milyar sporsevere ulaşacak

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final etabı olan ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye ayağı, 3.4 milyar sporsevere ulaşacak.

Muhammed Boztepe   | 02.09.2022
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı 3.4 milyar sporsevere ulaşacak

Ankara

Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük öneme sahip organizasyon, 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 180 ülkeye canlı aktarılan organizasyon, 1.8 milyar sporsevere ulaştırıldı. Bu yıl Çin'in de yayıncılar arasına girmesiyle, MXGP'nin 3.4 milyar sporsevere ulaşması hedefleniyor.

Geçen yıl Türkiye'nin tanıtımına 300 milyon avroluk bir katkı sağlanırken, bu yıl rakamın 400 milyon avroyu aşması bekleniyor.

Geçen yıl organizasyona dair videolar ile içerikler MXGP organizasyonu, Yamaha, Kawasaki, Honda, Monster, FIM gibi kurum ve şirketlerin sosyal medya ağlarıyla yaklaşık 650 milyonluk bir etkileşime ulaştı.

Organizasyon hazırlık günlerini de kapsayan 5 günlük sürede, takımlar, sporcular ve izleyicilerin bölgeye ulaşımı, konaklamaları, günlük tüketim ve hediyelik eşya alışverişleri de bölgeye yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde ekonomik katkı sağlıyor.

Türkiye'yi 13 sporcu temsil edecek

MXGP Türkiye etabında, Şakir Şenkalaycı, Mustafa Çetin, Batuhan Demiryol, Emircan Şenkalaycı, Ömer Uçum, Yiğit Ali Selek, Murat Başterzi, Tuğrul Dursunkaya, Eray Esentürk, Burak Arlı, Mevlüt Kolay ve Volkan Öztürk Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda geçen sene ilk kez start alan Irmak Yıldırım bu yıl da şampiyonada boy gösterecek. Dünyanın en hızlı kadın yarışçılarıyla mücadele edecek genç sporcu, ilk onda yer almaya çalışacak.

En fazla şampiyon İtalya'dan çıktı

MXGP tarihine İtalyan pilot Antonio Cairoli damgasını vurdu. Red Bull KTM Fabrika takımıyla mücadele eden ve yarış kariyerini 2020 yılı sonunda noktalayan Cairoli, 9 kez yaşadığı şampiyonlukla hala rekoru elinde bulunduruyor.

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda İtalyan Kiara Fontanesi 6 kez şampiyonluğa ulaşırken, genç sporcuların mücadele ettiği MX2 sınıfında ise Fransız Maxime Renaux son şampiyon olarak dikkat çeken isim oldu.

Organizasyonda kategorilerine göre son 5 sezonun şampiyonları şöyle:

- MXGP:

2021 - Jefrey Herlings (Hollanda) / KTM

2020 - Tim Gajser (Slovakya) / Honda

2019 - Tim Gajser (Slovakya) / Honda

2018 - Jefrey Herlings (Hollanda) / KTM

2017 - Antonio Cairoli (İtalya) / KTM

- MX2:

2021 - Maxime Renaux (Fransa) / Yamaha

2020 - Tom Vialle (Fransa) / KTM

2019 - Jorge Prado (İspanya) / KTM

2018 - Jorge Prado (İspanya) / KTM

2017 - Pauls Jonass (Letonya) / KTM

- Kadınlar:

2021 - Courtney Duncan (Yeni Zelanda) / Kawasaki

2020 - Courtney Duncan (Yeni Zelanda) / Kawasaki

2019 - Courtney Duncan (Yeni Zelanda) / Kawasaki

2018 - Kiara Fontanesi (İtalya) / Yamaha

2017 - Kiara Fontanesi (İtalya) / Yamaha

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