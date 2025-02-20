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Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonunun 3. olağan genel kurulu yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun (DEK) 3. olağan genel kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Fatih Erel  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Dünya Etnospor Konfederasyonunun 3. olağan genel kurulu yapıldı

Istanbul

DEK'in 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin bulunduğu İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel kurulda yeni yönetim belirlenirken, kurucu genel başkan Necmeddin Bilal Erdoğan oy birliğiyle yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

Toplantıda konuşma yapan DEK Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, geleneksel sporların ihyası ve yaygınlaştırılması konusunda konfederasyonun vizyonunu öne çıkararak şunları söyledi:

"Geleneksel sporların ihyası mottosu ile 2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin de katkılarıyla ortak hikayemizi güçlendiriyor, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün, 26 ülkeden 39 üyemizle her geçen gün büyüyen bir aile olma hedefiyle ilerliyoruz. Genel kurulda devam eden ve yeni seçilen mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum."

Dünya genelinde geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve ihyası için çalışma yürüten DEK, 5 kıtadan birçok farklı ülkede etkinlikler düzenliyor.

Genel kurulda denetim ve disiplin kurullarının da seçimleri tamamlanırken, DEK Genel Sekreteri Abdulhalim Aksu tarafından sunulan 2022-2024 dönemine ait faaliyet ve denetim raporları da kabul edildi.

Yeni yönetim kadrosu belirlendi

Necmeddin Bilal Erdoğan başkanlığındaki DEK'in yeni yönetiminde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Hakan Kazancı, Bekbolat Tileukhan, Taha Ayhan, Abdulhadi Turus, Ana Claudia Collado Garcia, İlhan Altun, Mehmet Fatih Kalender, Nicolae Dobre, Oybek Norinbayev, Ravil Nogumanov, Zainurin bin Osman, Zeliha Sağlam, Yerbol Myrzabossynov, Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu

Yedek üyeler: Adilet Baiaman Uulu, Ali Khatem Mohammad Al-Mehshadi, Ekrem Enes Duman, Hüseyin Keskin, Komo Okuyama, Mustafa Sarımermer, Rabiya Kazak Aci, Erkebulan İlyasov, Mustafa Eröğüt

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