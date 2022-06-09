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Spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, sanal gerçeklik gözlüğü ile ok attı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde sanal gerçeklik gözlüğü ile ok atışı yaptı.

Emrah Oktay   | 09.06.2022
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, sanal gerçeklik gözlüğü ile ok attı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Istanbul

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde stantları gezen Bilal Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Okçuluk stantlarını ziyaret eden Erdoğan, önce geleneksel yay ile ardından da sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ok atışı yaptı. Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş standında ise vatandaşlara dondurma ikram etti.

İstanbul'da 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festival, ücretsiz gezebilecek.


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