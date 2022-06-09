Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, sanal gerçeklik gözlüğü ile ok attı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde sanal gerçeklik gözlüğü ile ok atışı yaptı.
Istanbul
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde stantları gezen Bilal Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi.
Okçuluk stantlarını ziyaret eden Erdoğan, önce geleneksel yay ile ardından da sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ok atışı yaptı. Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş standında ise vatandaşlara dondurma ikram etti.
İstanbul'da 12 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek festival, ücretsiz gezebilecek.
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