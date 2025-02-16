Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,704.10
BTC/USDT
97,124.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası hazırlıklarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor.

Turgay Konuralp  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

İzmir

Bozdağ Kamp Tesisleri'nde günde çift idmanla çalışmalarına devam eden özel sporcuların kampı, 26 Şubat'ta tamamlanacak.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Sorumlusu İbrahim Acar, gazetecilere Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalara başladıklarını belirtti.

Şampiyonada başarılı olmak istediklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Burada 13 günlük bir çalışmamız olacak. Sabah ve akşam çift idman şeklinde çalışıyoruz. Uzun süredir devam eden bir çalışma programımız var zaten inşallah yeni başarılar için son sürat çalışmaya devam ediyoruz. Kamp ortamımız, her şey çok güzel. Tabii milli takımımız dünyanın en iyi 2 takımından birisi. Son 2 dönemin Avrupa şampiyonu olarak, bunun getirdiği bir yük de var bizim için. Rakiplerimizin bize karşı daha farklı çalışmalarla geleceklerini düşünüyoruz. Bizim de yeni çalışma teknikleriyle, yeni çalışma metotlarıyla çalışmalarımız devam ediyor."

Oyunculardan Birkan Dikici ve Resul Orakçı da İtalya'ya şampiyonluk hedefiyle gideceklerini dile getirdi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren 8 ila 12 derece düşecek
Hediye edildiği iş yerinden kaçan deve kuşu, büyütüldüğü mahalleye geri döndü
Türk savunma sanayisi yoğun katılımla IDEX ve NAVDEX 2025'te boy gösterecek
İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında

Benzer haberler

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

NATO Müttefik Kara Komutanlığının sorumluluğuna yeni görevler eklendi

CİMER'e yapılan şikayet tefecilerin suç ağını deşifre etti

İzmir'de evinde uzun süre önce öldüğü belirlenen kadının kemikleri İstanbul'da incelenecek

İzmir'de evinde uzun süre önce öldüğü belirlenen kadının kemikleri İstanbul'da incelenecek
Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor

Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor
Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları'na 10 sporcu ile katılmayı hedefliyor

Judo Milli Takımı, 2028 Olimpiyatları'na 10 sporcu ile katılmayı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet