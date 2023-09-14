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Spor

DHMİ Genel Müdürü Keskin'den "Şampiyon Gizem'in" babasına teşekkür belgesi

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonluğu ile milletini gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer alan Gizem Örge'nin babası DHMİ çalışanı Salim Örge'ye, teşekkür belgesi verdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
DHMİ Genel Müdürü Keskin'den "Şampiyon Gizem'in" babasına teşekkür belgesi

Ankara

Keskin, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DHMİ çalışanı Salim Örge'nin kızı Gizem Örge'nin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonluğu ile Türk milletini gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldığını belirten Keskin, şu değerlendirmede bulundu:

"Kıymetli mesai arkadaşımız Salim Örge'nin kızı Gizem Örge, aziz milletimiz gibi DHMİ ailesine de büyük gurur yaşattı. Kelimelere sığmayan bir fedakarlıkla hayatını sevgili kızının geleceğine vakfeden kıymetli mesai arkadaşımızı misafir ederek, tarifsiz sevincine ortak olmaktan son derece bahtiyar olduk. Fedakar babanın şampiyon kızı sevgili Gizem'e milletimizi gururlandıran başarılarının devamını diliyorum."

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