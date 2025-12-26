Dolar
Spor

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Davraz'da düzenlenecek

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak.

Halil İbrahim Avşar  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Davraz'da düzenlenecek Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Ankara

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 16-17 Ocak 2026'da Davraz Dağı'nda düzenlenecek.

Büyükler kategorisinin yanı sıra 14, 16, 18 ve 20 yaş altı gruplarında gerçekleştirilecek şampiyonanın başvuruları, 8 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Başvurular, sadece Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılabilecek.

