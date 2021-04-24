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Türkiye, Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Halil İbrahim Avşar   | 24.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçi Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu

Ankara

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Rıza Kayaalp ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Erdoğan, milli güreşçiye Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyonluk beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finalde senden tuş bekliyordum." sözleri üzerine Rıza, "İki maçı sayı tuşuyla kazandım. Yarı finalde tuşla yendim Sayın Cumhurbaşkanım. Finalde biraz yorgunluğun verdiği etki vardı. İnşallah 11. şampiyonluğumu tuşla kazanırız." diye konuştu.

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