Cimnastikte gençlere yatırım "meyvesini" veriyor
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, genç sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirterek "Deneyimli sporcularımızın yanına genç sporcularımızı ekliyoruz. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de gençlere yaptığımız yatırımın meyvelerini alıyor olmamız." şeklinde konuştu.
Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Asbaşkanı da olan Çelen, Bolu Murat Canbaş Cimlastik Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli sporcuları ziyaret etti.
Çelen, AA muhabirine, 2025 yılının cimnastik adına yoğun ve başarılı geçtiğini söyledi.
Milli sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği başarılardan bahseden Çelen, "Bizi en çok sevindiren, gençlerde aldığımız başarılar. Deneyimli sporcularımızın yanına genç sporcularımızı ekliyoruz. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de gençlere yaptığımız yatırımın meyvelerini alıyor olmamız. Gençlerimizin önünde rol model ağabeyleri ve ablaları var. Onları örnek alıyorlar. 'Biz de başarılı olabiliriz, madalya kazanabiliriz.' diyorlar. Gençlerimize çok güveniyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Türk sporcular katıldıkları her yarışmada madalya kazanacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.
"Genç jenerasyonlar çocuklarını cimnastiğe gönderiyor"
Türk cimnastiğinin "önemli bir yere" geldiğini vurgulayan Çelen, "Artık genç jenerasyonlar çocuklarını cimnastiğe gönderiyor. Türkiye'de cimnastiğin ne kadar değerli ve önemli bir spor olduğu algılandı. Çocuklarını cimnastiğe başlatan her ebeveyn, gelecekte çocuklarının her alanda daha başarılı olduğunu görmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Her sporcunun hedefinin olimpiyatlar olduğunu dile getiren Çelen, şöyle devam etti:
"Milli cimnastikçilerin kamp yaptıkları yerlerde olimpiyat sayaçları bulunuyor. Şu anda sayaç 967 gün gösteriyor. Sporcularımız her gün salona girdiğinde o sayacı görüyor. Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için süre akıyor. Şunu söyleyebilirim ki Türk cimnastiği olimpiyatlara altın madalya almaya gidecek. Artistik cimnastikte erkek ve kadın olarak olimpiyatta yer aldık. Olimpik olan diğer branş ritmik cimnastikte de istenilen seviyelere geldik. Ritmik cimnastikte de bu sene gelen ilk yarı final bizi umutlandırdı. Ritmik cimnastikte olimpiyatta yer alacağımıza inanıyoruz. Ayrıca trampolin cimnastikte 16 sporcu olimpiyatta yer alıyor. Orada da sporcularımız bu yıl ilkleri başardı ve dünya şampiyonasında yarı finallerde mücadele etti. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ritmik ve trampolin disiplinlerinde yer alacağız. Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyoruz."
Federasyonun çalışmalarına da değinen Çelen, 12-14 Aralık tarihlerinde FIG ile Antalya'da Pilates Gelişim Semineri düzenleyeceklerini kaydetti.
Çelen, etkinliğin önemine dikkati çekerek "Dünya cimnastiğinin yönetim kurulu üyeleri ile aerobik cimnastik teknik kurul üyeleri gelecek. 2 bin 500 pilates eğitmeninin başvuru yapması gerçekten çok önemli. Otel kapasitesinin 1600 olması nedeniyle bu rakama indirdik. Türkiye'nin en iyi pilates eğitmenleri buraya gelecek. Yurt dışından da eğitmenler çağırdık. Pilatese çok ciddi yatırım yaptık. Pilateste dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.