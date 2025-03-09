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Spor

Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye zirvede yer aldı

Organizasyonda 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında 29 ülke arasında birinciliği elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Büyükler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye zirvede yer aldı

Ankara

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda 6'sı altın toplam 12 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da iki gün süren organizasyona 29 ülkeden 302 sporcu katıldı.

Avrupa Kupası'nı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasında 29 ülke arasında zirvede yer aldı.

Organizasyonda madalya alan milli judocular şöyle:

Altın: Minel Akdeniz (Kadınlar 63 kilo), Ejder Toktay (Erkekler 73 kilo), Emine İkra Candan (Kadınlar 48 kilo), Buketnur Karabulut (Kadınlar 52 kilo), Muhammed Koç (Erkekler 81 kilo), Recep Ergin (Erkekler +100 kilo)

Gümüş: Ezgi Karademir (Kadınlar 63 kilo), Ceylan Kocabey (Kadınlar 78 kilo), Sema Mete (Kadınlar +78 kilo)

Bronz: Hatice Vandemir (Kadınlar 78 kilo), Yağmur Yılmaz (Kadınlar +78 kilo), Ayşenur Budak (Kadınlar 57 kilo)

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