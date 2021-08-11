Euro
10.17
Dolar
8.66
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Busenaz Sürmeneli'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e ziyaret

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ü makamında ziyaret etti.

Süha Gür   | 11.08.2021
Busenaz Sürmeneli'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e ziyaret

İstanbul

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette milli boksör ile antrenörü Cahit Süme yer aldı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Busenaz Sürmeneli'ye Cumhuriyet altını hediye etti.

Milli sporcu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'ye altın madalya getirmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

23 yaşındaki milli boksör, şunları kaydetti:

"Memleketimin yetiştirdiği kıymetli bilim insanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl hocama misafirperverliği ve hatırşinaslığı için saygı ve teşekkürlerimi arz ederim. Bir Trabzonlu olarak kıymetli hemşehrilerimin başarılarından feyz alarak memleketimin gurur tablosuna daha fazla katkı sağlamak en büyük hedefimdir."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kendilerini kırmayarak ziyarete gelen Busenaz ile antrenörüne teşekkür etti.

Erdöl, "Türk kadınının şefkati de kahramanlığı da zirvededir. Olimpiyat şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan ve hemşehrim olarak ayrıca gurur duyduğum Busenaz Sürmeneli'yi ağırlamaktan büyük onur duydum. Busenaz kızımızın 'Elleri dert görmesin.'" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti
ABD ile Avrupa ülkelerinde Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik zorlayıcı tedbirler yürürlüğe giriyor
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İstiklal Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında mobil aşı noktası kuruldu
İzmir'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan araştırma 3. doz aşının önemini ortaya koydu

Benzer haberler

Busenaz Sürmeneli'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e ziyaret

Busenaz Sürmeneli'den Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e ziyaret

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: Türk kadınının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum

Tokyo'da bronz madalya kazanan Taha Akgül Ankara'da çiçeklerle karşılandı

Tokyo 2020'de Türk sporcuların tarihi performansı

Tokyo 2020'de Türk sporcuların tarihi performansı
'Türk kadını' Tokyo 2020'de tarihe geçti

'Türk kadını' Tokyo 2020'de tarihe geçti
Olimpik sporcular yurda döndü

Olimpik sporcular yurda döndü