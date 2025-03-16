Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,876.40
BTC/USDT
83,213.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Sivil Toplum Kuruluşları İftarı” programında konuşuyor.
logo
Spor

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Niş

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Üst üste 3. dünya şampiyonluğu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da altın madalya almayı başardı.

Milli boksör, 2019 ve 2022'den sonra 2025'te de dünya şampiyonu oldu.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli sporcunun, Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları'nda ise birer altın madalyası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'daki yangında yaralananları nakledeceği ilk ambulans uçak Üsküp'te
Sivas'ta sokak hayvanları geçici barınma ve rehabilitasyon merkezi kuruluyor
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Özil ile Arsenal-Chelsea maçını izledi
Tuzla'da bir kişinin muayeneden geçemeyen aracını yakması kamerada

Benzer haberler

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Tarih yazan Türk kadın sporcular

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda "8 Mart" seremonisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet