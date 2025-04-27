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Spor

Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na namağlup gitmek

Olimpiyatlarda üst üste madalya kazanan ilk Türk boksör Buse Naz Çakıroğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na namağlup gitmek istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Buse Naz Çakıroğlu'nun hedefi Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na namağlup gitmek Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kariyerinde çok sayıda madalya bulunan Buse Naz, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 51 kiloda, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanarak adını Türk kadın boks tarihine yazdırdı.

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Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 52 kiloda gümüş madalya elde eden Buse Naz, organizasyonun ardından hedefine koyduğu Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için çalışmalarına başladı.

Milli boksör, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris Olimpiyatları'ndan sonra birkaç aylık dinlenme sürecinin olduğunu, daha sonra Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldığını söyledi.

Bu yıl öncelikli hedefinin World Boxing'in düzenleyeceği ve olimpiyatın ilk önemli etaplarından biri olan Liverpool'daki Dünya Şampiyonası olduğunu hatırlatan Buse Naz, "Kampta hazırlanmaya başladık. World Boxing'e hazırlık sürecinde önümüzde 'World Cup'lar olacak. Önümüzdeki haftalarda takım arkadaşlarım Polonya'da ilk etapta ringe çıkacak. Ben biraz dinlenmek için o turnuvaya katılmayacağım. Kazakistan'daki turnuvaya katılacağım." dedi.

Çalışmaların verimli geçtiğini anlatan Buse Naz, Kastamonu kampının ardından İstanbul'da kamp yapacağını ifade etti.

"Hedef Los Angeles 2028"

Hedeflerinden bahseden Buse Naz, şunları söyledi:

"Olimpiyatlarda mücadele etmiş bir sporcunun en büyük hayali yine olimpiyatlarda mücadele etmektir. Benim şu an uzun vadedeki hedefim, 2028'de üçüncü olimpiyatımda olmak. Orada tekrar altın madalya için savaşmak. Olimpiyata kadar önümdeki süreçte bir Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası sonra Avrupa Oyunları olacak. Paris Olimpiyatları'na nasıl hazırlandıysam, yine tekrar oraya namağlup şekilde gitmek istiyorum. Programımız o şekilde ilerliyor. Şu anda boks anlamında kendime koyduğum hedef Los Angeles 2028."

Boksta altyapının öneminden bahseden Buse Naz, kendisini örnek alarak boksa başlayan sporcuları gördükçe büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Kadın boksunun ilerleyişinin bu şekilde artarak devam edeceğini kaydeden Buse Naz, "Şu an alttan gelen birçok sporcu var. Belki bizler için son olimpiyat olacak ama onlar için iki üç olimpiyat daha olabilecek. Bizim onlardan isteğimiz, bizim gibi onlardan sonra gelecek nesillere örnek olmaları. Bizi gururlandırıyor böyle olması. Sadece boksa değil her türlü branşa yönlenen kız çocuklarının olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

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