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Gençlerbirliği, Süper Lig’e yükselmesinin ardından Eryaman Stadı’nda düzenlenen törenle kupasını alıyor. Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilen Serdal Adalı, teşekkür konuşmasını gerçekleştiriyor.
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Spor

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.

Metin Arslancan  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 20 sandığın tasnifi tamamlandı.

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Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.

Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.

Bakan Bak, Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajında, "Başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


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