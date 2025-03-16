Beşiktaş Kulübü, Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Beşiktaş Kulübü, Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında ayak bileği yaralanması sonrası oyundan çıkan Uduokhai'nin yapılan MR
görüntülenmesinde sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiği kaydedildi.
27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.