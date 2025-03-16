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Spor

Beşiktaş Kulübü, Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü, Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Can Öcal  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Beşiktaş Kulübü, Felix Uduokhai'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında ayak bileği yaralanması sonrası oyundan çıkan Uduokhai'nin yapılan MR

görüntülenmesinde sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edildiği kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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