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Spor

Başak Eraydın Avustralya Açık'a veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin ilk turunda ABD'li Varvara Lepchenko'ya 2-0 yenildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.01.2020
Başak Eraydın Avustralya Açık'a veda etti

Ankara

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin ilk turunda ABD'li Varvara Lepchenko'ya 2-0 yenildi. 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 165 numarası Lepchenko ile klasmanın 429. basamağındaki Başak karşılaştı.

Başak Eraydın, 44 dakika süren mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvadan elendi.




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