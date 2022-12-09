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Djokovic Avustralya Açık'ın ana tablosunda yer aldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kısıtlaması nedeniyle son Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Sırp tenisçi Novak Djokovic, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ana tablo kuralarına katılacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.12.2022
Djokovic Avustralya Açık'ın ana tablosunda yer aldı

Ankara

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sezonun ilk grand slam turnuvasının ana tablo kuralarında yer alacak tenisçiler belli oldu.

Tek erkeklerde, dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz'ın yanı sıra 22 grand slam zaferi yaşayan vatandaşı Rafael Nadal ve geçen yılki turnuva öncesinde olaylı bir şekilde Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic, kuraya dahil edilen isimler arasında gösterildi.

Elde ettiği 9 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Djokovic, Avustralya Açık'ın son organizasyonuna tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmasına rağmen bunu başaramamıştı. Havaalanından sığınmacıların tutulduğu otele gönderilen Sırp tenisçinin tıbbi muafiyeti kabul edilmemiş ve vizesi iptal edilerek ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bu arada tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ve dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur gibi favori tenisçiler de turnuvada yer alacak.

Aralarında Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina'nın da yer aldığı Rus ve Belaruslu tenisçiler ise önceki turnuvalarda olduğu gibi tarafsız sporcu unvanıyla yarışacak.


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