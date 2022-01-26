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Avustralya Açık'ta Medvedev yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, adını yarı finale yazdırdı.

Fatih Erel   | 26.01.2022
Avustralya Açık'ta Medvedev yarı finalde Fotoğraf: Recep Şakar/AA

İstanbul

Rod Laver Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde Medvedev, 9 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaştı.

Toplam 4 saat 42 dakika süren maçı, ilk 2 seti kaybetmesine rağmen Medvedev, 5 set sonunda 3-2 (6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4) kazandı.

Rus tenisçi, yarı finalde 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. Yunan sporcu, dünya 2 numarası Medvedev ile bugüne kadar oynadığı 8 maçın 6'sını kaybetti.

Tsitsipas, çeyrek finalde 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşmış ve rakibini 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale çıkmıştı.

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