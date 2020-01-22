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Serena Williams ve Federer Avustralya Açık'ta 3. turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ve kadınlarda 8 numaralı seribaşı Serena Williams, 3. tura çıktı.

Berad Büyük   | 22.01.2020
Serena Williams ve Federer Avustralya Açık'ta 3. turda

İstanbul

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer ve kadınlarda 8 numaralı seribaşı Serena Williams, 3. tura çıktı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Erkeklerde Sırp Filip Krajinovic ile karşılaşan İsviçreli tenisçi Federer, 1 saat 32 dakika süren mücadeleyi 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Kadınlarda Sloven Tamara Zidansek ile karşılaşan ABD'li Serena Williams ise 1 saat 18 dakikalık mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu arada tek erkeklerde 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ve 12 numaralı seribaşı Fabio Fognini, kadınlarda ise 10 numaralı seribaşı Madison Keys 3. tura çıkan diğer tenisçiler oldu.

4. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Federico Delbonis, 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev de Pedro Martinez ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ile Laura Siegemund ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep ile Harriet Dart mücadele edecek.


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