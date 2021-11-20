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Dünyadan Spor

Kovid-19 aşısı olmayan tenisçi Avustralya Açık'a katılamayacak

Yunus Kaymaz   | 20.11.2021
Kovid-19 aşısı olmayan tenisçi Avustralya Açık'a katılamayacak

Istanbul

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a koronavirüs aşısı yaptırmayan sporcular katılamayacak.

Turnuva Direktörü Craig Tiley, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aşı hakkında çok fazla spekülasyon var. Açık olmak gerekirse eyalet başbakanı herkesin aşılanması gerektiğini açıkladığında bunu bütün oyuncularla paylaştık." diye konuştu.

Aşı olup olmadığını kamuoyuyla paylaşmayan erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tiley, "Novak'ı burada görmek isteriz. Burada oynamak için aşı olması gerektiğini biliyor." dedi.

En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor.

Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal Avustralya Açık'a katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer, turnuvada yer almayacağını duyurmuştu.

Avustralya Açık, Djokovic'in kariyerinde ayrı bir öneme sahip. Sırp sporcu, 20 grand slam şampiyonluğunun neredeyse yarısını (9 kez) Melbourne kentinde yaşadı.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

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