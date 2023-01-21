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Spor

Bandırmasporlu Mehmet Özcan maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor'u mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'da futbolculardan Mehmet Özcan, maçın ardından sahada kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Rıdvan Tandoğan, Miraç Kaya   | 21.01.2023
Bandırmasporlu Mehmet Özcan maç sonunda kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu Fotoğraf: Rıdvan Tandoğan / AA

Balıkesir

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda konuk ettiği rakibini 4-1 yenen bordo-beyazlı takımın oyuncuları, karşılaşmanın ardından sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Bu sırada, Bandırmasporlu orta saha oyuncusu Mehmet Özcan, kız arkadaşı Beyza Akça'ya sürpriz yaparak evlenme teklif etti.

Teklifi kabul eden Akça, taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi.

Kutlamalara bir süre devam eden çift, büyük sevinç yaşadı.

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