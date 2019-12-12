Euro
6.43
Dolar
5.79
BIST 100
110,114.70
Altın
1,468.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde

Antalya'da gerçekleştirilen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finale yükseldi.

Kağan Burak Özkaya   | 12.12.2019
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde

Antalya

Antalya'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi. 

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 12 erkek, 14 kadın sporcu ringe çıktı.

Yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular Tuğçenaz Sürmeneli, Satı Burcu ve Batuhan Çiftçi, Sırp Nina Radovanoviç, Aleksandra Rapajic, Marko Cvetanovic, Bulgar Zlatislava Chukanova, Hırvat Marija Malenica, Kosovalı Donjeta Sadiku, Shpetim Bajoku, Rumen Schiopu Gabriel, Dumitrescu George, Bosnalı Hersekli Alen Rahimic rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyona, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti

Benzer haberler

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde

Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu çeyrek finalde

Dövüş sporlarının 'altın kızı' başarıya doymuyor

Kick boksta tüm branşlarda tek Avrupa şampiyonası heyecanı