Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,906.20
BTC/USDT
49,981.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı”na katılacak
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi

Fatih Çakmak   | 04.09.2021
Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Başkanı Chungwon Choue ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın gerçekleştirildiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya geldi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tokyo'daki buluşmada Federasyon Başkanı Metin Şahin ve Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da yer aldı.

Görüşmenin ana konusu Türkiye Tekvando Federasyonunun girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ankara'da yapılması planlanan uluslararası kamp ve antrenman merkezi oldu.

WT Başkanı Choue, bu girişim nedeniyle Bakan Kasapoğlu ve Şahin'i kutladı. Choue, tesisin başta Türk tekvandosu olmak üzere dünya tekvandosuna büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Choue, Türkiye'nin tekvandoda dünyanın en güçlü ülkelerinden olduğunu ve Tokyo'da olimpiyatlar ve paralimpik oyunlarda 4 madalya kazandığını hatırlatarak, Türkiye Tekvando Federasyonunu Bakan Kasapoğlu nezdinde tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu da özellikle tesisleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek yapılması planlanan merkezin tekvandoya büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Kasapoğlu, olimpiyatları ve paralimpik oyunları 4 madalyayla tamamlayan federasyonu da kutladı.

Başkan Şahin de hem Bakan Kasapoğlu'na hem de WT Başkanı Choue'ye destek ve takdirleri için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 büyük oranda aşısız ve aşısı tamamlanmamış kişileri etkiliyor
Yeni varyantları önlemede en önemli iki faktör kurallara uymak ve aşılanmak
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz Kovid-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu, Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue ile bir araya geldi

Tekvandoda erkekler 75 kilo K44 sınıfında Fatih Çelik çeyrek finale çıktı

Türkiye'den Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Tekvando Şampiyonasında 3 madalya

Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'

Paralimpik tekvandoda hedef Tokyo'da 'ilklere imza atmak'
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi