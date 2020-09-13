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Spor

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın ilk yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

Fatih Gazioğlu   | 13.09.2020
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı

Ankara

Fransa'daki Porsche Carrera Kupası mücadelesinin ilk yarışında Magny-Cours'ta piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, üçüncü cepten başladığı yarışta zafere ulaştı.

Milli sporcu sezonun 2. yarışını ise beşinci sırada tamamladı.

Porsche Carrera Kupası Fransa'da ikinci ayak 19 Eylül'de Le Mans’ta koşulacak.



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