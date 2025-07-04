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Spor

Ayhancan Güven, DTM'in 4. ayağında piste çıkacak

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) dördüncü ayağında piste çıkacak.

Salih Ulaş Şahan  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Ayhancan Güven, DTM'in 4. ayağında piste çıkacak

Ankara

Almanya'daki Norisring Pisti'nde düzenlenecek yarışta Ayhancan Güven, Manthey EMA takımı adına direksiyon başına geçecek.

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Bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansıyla başlayan organizasyon, yarın TSİ 10.15'teki sıralama turları ve TSİ 14.30'daki ilk yarışla devam edecek, 6 Temmuz Pazar günü aynı saatlerde yapılacak ikinci sıralama turu ve yarışla sona erecek.

Oschersleben'de tarih yazarak DTM'de yarış kazanan ilk Türk olan Red Bull sporcusu Ayhancan, genel klasmanda 73 puanla 3. sırada yer alıyor.

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