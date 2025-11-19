Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası yarın İsveç'te başlayacak
İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası yarın başlayacak.
Ankara
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Helsingborg kentindeki organizasyonda kadınlar, erkekler, çiftler ve karışık takım mücadelelerinde 14 milli sporcu yer alacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:
Kadınlar: Hatice Duman, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, İrem Oluk, Nergiz Altıntaş, Merve Sefa Özsu
Erkekler: Abdullah Öztürk, Süleyman Vural, Mikail Aydın, Ramazan Sincar, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Tahir Efe Şahin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı