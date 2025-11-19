Dolar
logo
Spor

Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası yarın İsveç'te başlayacak

İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası yarın başlayacak.

Salih Ulaş Şahan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası yarın İsveç'te başlayacak Erçin Ertürk

Ankara

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Helsingborg kentindeki organizasyonda kadınlar, erkekler, çiftler ve karışık takım mücadelelerinde 14 milli sporcu yer alacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:

Kadınlar: Hatice Duman, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, İrem Oluk, Nergiz Altıntaş, Merve Sefa Özsu

Erkekler: Abdullah Öztürk, Süleyman Vural, Mikail Aydın, Ramazan Sincar, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Tahir Efe Şahin

