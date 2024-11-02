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Spor

At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecanı Ankara'da yaşandı

At yarışlarında 44. Cumhuriyet Koşusu ile 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapıldı.

Muhammed Boztepe  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu heyecanı Ankara'da yaşandı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Cumhuriyetin kuruluşu anısına ilk kez 1981 senesinde yarış takvimine eklenen ve bu yıl 44'üncü kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, üç yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katılımıyla Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte koşuldu.

18 atın yarıştığı organizasyonda Arif Çelik'in sahip olduğu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. İlk kez 1939'da koşulan ve bugüne kadar gelen koşuda 10 at yarıştı.

Yarışta Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan ilk sırada bitirdi.

Yarışların ardından düzenlenen törende at sahipleri, antrenörler ile jokeylere kupa ve plaketleri protokol üyelerince verildi.

Organizasyonda Cumhuriyet Koşusu'nda 9 milyon 257,5 bin, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 7 milyon 245 bin lira ödül verildi.

Bakan Bak jokeyleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 86. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Dragon Flame" isimli atın jokeyi Akın Sözen ve atın sahibi Emrah Agun ile 44. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Deniz Efe" isimli atın jokeyi Ahmet Çelik ve atın sahibi Arif Çelik'i kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılında yapılan yarışlarda mücadele edenleri de tebrik ediyor, jokeyler Akın Sözen ile Ahmet Çelik'in başarılarının devamını diliyorum."

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