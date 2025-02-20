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Spor

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası ertelendi

Kocaeli'de düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, beklenen kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Salih Ulaş Şahan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası ertelendi

Ankara

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun, meteoroloji uyarıları ve antrenörlerden gelen talepler üzerine ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

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