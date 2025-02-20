Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası ertelendi
Kocaeli'de düzenlenmesi planlanan Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, beklenen kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Ankara
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonun, meteoroloji uyarıları ve antrenörlerden gelen talepler üzerine ertelenmesine karar verildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.