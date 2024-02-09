Antalya Bisiklet Turu'nun Demre-Antalya etabı tamamlandı
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) Demre-Antalya etabı sona erdi.
Antalya
Noel Baba Kilisesi'nden başlayan ikinci etapta bisikletçiler, 141,9 kilometre pedal çevirerek Demre, Finike, Kumluca, Üçoluk Yaylası, Konyaaltı'ndan geçti ve Cumhuriyet Meydanı'nda yarışı tamamladı.
Organizasyonun ikinci etabını 3.28.08'lik derecesiyle Bahrain-Victorious'tan Sloven Matevz Govekar kazandı. Yarışın ikincisi Bingoal WB takımından Belçikalı Kenneth Van Rooy olurken, Polti-Kometa'dan İtalyan Giovanni Lonardi üçüncü sırayı aldı.
Yarışın sonunda magenta ve sarı mayoyu kazanan Giovanni Lonardi oldu. Beykoz Belediyesi Spor Kulübünden Eritreli Natnael Berhane turuncu mayoyu, Alpecin-Deceuninck'ten Avustralyalı Jensen Plowright yeşil mayoyu kazandı.
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