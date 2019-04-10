Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.40
Dolar
5.69
BIST 100
97,177.71
Altın
1,305.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İBB Başkanı Uysal, Büyükçekmece'deki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu 21 Nisan'da yapılacak

Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu, Eymir Gölü'nde 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

Muhammed Ali Timur   | 10.04.2019
Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu 21 Nisan'da yapılacak

Ankara

Ankara Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu, Eymir Gölü'nde 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl ilki koşulan yarı maraton, saat 10.00'da başlayacak.

Asfalt zeminden oluşan ve tamamına yakını düz parkurda atletler, startı Kayıkhane'den alıp, yine aynı noktada finiş görecek.

Ankara Dekatlon Spor Kulübünün düzenlediği yarışmaya, 16 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Yarış sonunda dereceye giren sporculara maddi ödül, kupa ve madalyalar verilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor