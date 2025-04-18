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Spor

Akdeniz Haber Ajansları Birliği, 2026 Akdeniz Oyunları tanıtım semineri düzenledi

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İtalya'da yapılacak 2026 Akdeniz Oyunları için tanıtım semineri düzenledi.

Bozhan Memiş  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Akdeniz Haber Ajansları Birliği, 2026 Akdeniz Oyunları tanıtım semineri düzenledi

İstanbul

Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2026 Akdeniz Oyunları için tanıtım semineri, "Spor, Sürdürülebilirlik ve Çok Kültürlü Diyalogun Mirası" başlığıyla düzenlendi. Seminere İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, AB ve Bölgesel İşler Bakanı Tommaso Foti, Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, ANSA Yönetim Kurulu Başkanı ve AMAN Başkanı Stefano De Alessandri ile Akdeniz bölgesindeki ülkelerin haber ajanslarının temsilcileri katılırken, Türkiye'den de Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir yer aldı.

Seminerde konuşan İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek "Olimpiyat ve paralimpik oyunları gibi Akdeniz Oyunları'nın anlamı da sporun gücüyle insanları ve kültürleri kaynaştırmaktır. İtalyan hükümeti, organizasyon için halihazırda tahsis edilen 25 milyon avroya ek olarak 25 milyon avro daha tahsis edecek." ifadelerini kullandı.

AB ve Bölgesel İşler Bakanı Tommaso Foti de Akdeniz Oyunları'nın kültürel etkileşime katkısına vurgu yaparak, 2026'daki oyunların sadece spor için değil, aynı zamanda kültürel değişim için de faydalı olacağının altını çizdi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese ise oyunları heyecanla beklediklerini belirterek, "Bir sonraki oyunlara kadar umarım savaş biter ve 26 değil, 28 ülke katılır. Filistin ve İsrail'in de oyunlarda olmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Stefano De Alessandri: Dostluk, barış ve saygı

Seminer kapsamında 20. Akdeniz Oyunları öncesinde 20'den fazla haber ajansı temsilcisini Taranto'da bir araya getirmenin önemine vurgu yapan ANSA Yönetim Kurulu Başkanı ve AMAN Başkanı Stefano De Alessandri, "Şu anda ANSA başkanlığında olan Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), bölgedeki haber ajansları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor ve Akdeniz Oyunları'nın temel değerlerini paylaşıyor: dostluk, barış ve saygı." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Kaan Elbir, "Burada paylaşılan bilgiler, oyunların yalnızca sportif bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, Akdeniz coğrafyasında kültürel etkileşim ve gençlik politikaları açısından da önemli bir rol üstleneceğini ortaya koydu. Anadolu Ajansı olarak, hem oyunların hazırlık sürecini hem de ülkelerin katılım planlarını yakından izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin 19. Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla ikinci sırada tamamladığını hatırlatan Elbir, "2026 Taranto Oyunları'na da yüksek bir katılım gösterecek Türk milli sporcularının olimpik ve olimpik olmayan spor dallarına yönelik hazırlıkları, federasyonlarımızın stratejik planları doğrultusunda devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'e kıyısı olan 3 kıtadan 26 ülkenin mücadele vereceği oyunlarda 5 binin üzerinde sporcunun yer alması bekleniyor.

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