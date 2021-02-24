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Spor

ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

ABD'li atlet Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle bitirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 24.02.2021
ABD'li Holloway, 60 metre engellide 27 yıllık dünya rekorunu kırdı

Istanbul

ABD'li atlet Grant Holloway, erkekler 60 metre engellide dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

23 yaşındaki sporcu, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışını 7.29'luk derecesiyle birinci sırada bitirdi.

Holloway böylece, Galli Colin Jackson'ın 7.30'luk derecesiyle 1994'te kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

ABD'li atlet, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide altın madalya kazanmıştı.

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