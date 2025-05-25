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Spor

AASK Sporcusu, Cadde10K-21K koşusunda yaş kategorisinde 3. oldu

Kadıköy Belediyesinin düzenlediği "Cadde10K-21K" koşusu gerçekleştirildi. AASK Sporcusu, Cadde10K-21K koşusunda yaş kategorisinde 3. oldu.

25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
AASK Sporcusu, Cadde10K-21K koşusunda yaş kategorisinde 3. oldu

İstanbul

Caddebostan sahil hattında gerçekleştirilen koşuda Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul da 10 kilometre parkurunda yarıştı. Kul, 10 kilometreyi 41 dakika 31 saniyede bitirerek, 1852 sporcu arasından genelde 23, 35-39 yaş kategorisinde 3. oldu. 

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Yarışın ardından konuşan Kul, “Benim için keyifli ve güzel geçen 10 kilometrelik yarışta derece yaptığım için çok mutluyum. Yaş grubumda üçüncü oldum. Sonraki yarışlarda daha iyi dereceler yapmak için çalışmalarıma hız kesmeden devam edeceğim. Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) sporcusu olarak da kürsü yapmak benim için onur vericidir. Bu süreçte bana destek olan başta AASK Başkanı Serdar Karagöz olmak üzere bütün yöneticilerime teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Koşunun, 10 kilometre etabında İranlı Mahdi Alizadeh, 21 kilometre etabında ise Yunus Emre Akkuş birinci oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 10 kilometre parkurunda koştu ve etabı 59 dakikada 35 saniyede tamamladı.

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