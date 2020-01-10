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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat elemelerindeki rakibi Polonya oldu

Voleybolda 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Ercan Doğan   | 10.01.2020
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat elemelerindeki rakibi Polonya oldu

İstanbul

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takım, yarı finalde A Grubu'nun birincisi Polonya ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, yarın Omnisport Spor Salonu'nda TSİ 22.45'te oynanacak.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Almanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek.


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