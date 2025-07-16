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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadrosu belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek şampiyonada E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

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Millilerin geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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