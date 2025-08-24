A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarın Bulgaristan'la karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la mücadele edecek.
Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.
Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.
Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
Maç programı
Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:
Yarın:
TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos Çarşamba
27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada