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Spor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hilmi Sever   | 15.11.2021
A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Samır Jordamovıc / AA

Podgorico

Karşılaşmanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanın basına açık bölümünde, sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür de takımla çalıştı.

Ay-yıldızlı ekibin yarın saban bir ter idmanı daha gerçekleştireceği öğrenildi.

İdmanı, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Podgorica Şehir Stadı'nda yarın oynanacak maç, 22.45'te başlayacak.

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