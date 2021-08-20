A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Hırvatistan'ı 3-2 yendi
Istanbul
Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Hırvatistan'ı 3-2 mağlup etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan hazırlık maçında milliler, Hırvatistan'a 25-21, 22-25, 19-25, 25-16 ve 15-12’lik setlerle 3-2 üstünlük sağladı.
Milli takım, Hırvatistan ile yarın aynı salonda saat 17.00'de bir hazırlık maçı daha oynayacak.
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