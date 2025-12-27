90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak
90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da düzenlenecek.
Ankara
Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 11.00'de başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı'nın önünde sona erecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.
İlk yarışmayı Galip Darılmaz kazandı. 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda ise Lale Öztürk birinci oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.