Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,930.80
BTC/USDT
87,486.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da düzenlenecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

Ankara

Dikmen Keklikpınarı'ndan saat 11.00'de başlayacak yarış, Eski Ankara Tren Garı'nın önünde sona erecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk atletizminin geleneksel ve en önemli organizasyonlarından Büyük Atatürk Koşusu, ilk kez 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ten izin alınarak düzenlendi.

İlk yarışmayı Galip Darılmaz kazandı. 1992'de kadınlara açılan ilk organizasyonda ise Lale Öztürk birinci oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
14 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 göçmen kaçakçısı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Bursa'da 2 iş yerinde hasara yol açan yangın söndürüldü
Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetine ait cenazelerin adli tıptaki işlemleri tamamlandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Benzer haberler

90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

90. Büyük Atatürk Koşusu yarın Ankara'da yapılacak

Sekiz günlükken ameliyat sonrası kısmi felç geçiren Fatih, sporla engelleri aşıyor

Yetenek taramasıyla keşfedilen Van'ın koşucu kızları, bu yıl 46 madalya kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet