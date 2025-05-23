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Spor

7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri başladı.

Emrah Oktay, Emre Doğan, Bozhan Memiş  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Yoğun katılımın olduğu festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor.

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Sıfır Atık Vakfı'nın standına gençler, yoğun ilgi gösteriyor

Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

Sıfır Atık Vakfı'nın festival alanında yer alan standına, özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

Stantta yer alan atölyede gençlere atıkları dönüştürme bilinci kazandırılması hedefleniyor. Bitki atıklarıyla sulu boya yapımı, tekstil atıklarıyla dokuma tasarımı, çay bitkisiyle batik boyama ve bitki yapraklarından lif üretimi atölyeleri düzenleniyor.

Ayrıca kurulan bilgisayar sistemi aracılığıyla vatandaşların karbon ayak izi ile su tüketimi hesaplamaları gerçekleştiriliyor ve tüm dünyada desteklenen küresel sıfır atık iyi niyet beyanı da imzalanabiliyor.

Festival, 25 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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