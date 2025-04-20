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Spor

7. Etnospor Forumu'na katılan Eröğüt'ten "spor diplomasisi" vurgusu

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu'na katılan Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, organizasyonun spor diplomasisi açısından faydalı olduğunu söyledi.

Fatih Erel  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
7. Etnospor Forumu'na katılan Eröğüt'ten "spor diplomasisi" vurgusu

Saint Petersburg

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde tamamlanırken Eröğüt, moderatörlüğünü yaptığı iletişim panelinin ardından AA'ya açıklamada bulundu.

Eröğüt, "Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen önemli bir spor diplomasisi forumuydu. 32'den fazla ülke katıldı. Burada bakanlar, federasyon başkanları, taban birlikleri çok geniş şekilde temsil edildi. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bütün fikirler paylaşıldı ve kağıda döküldü. Önümüzdeki yıllarda da bunun faydalarını göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

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Forumda düzenlenen iletişim panelinin moderatörlüğünü yapması hakkında ise Eröğüt, "İletişim bu sürecin önemli ayaklarından biri. Geçmişten gelen kültürel mirasımızı gelecek nesillere hem koruyarak hem de doğru şekilde nasıl aktarabiliriz bunu konuştuk. Tabii burada dijitalleşme çok önemli bir etken. O yüzden katılımcılar da çok güzel bilgiler, fikirler verdiler. Bence çok faydalı bir forum oldu." ifadelerini kullandı.

Eröğüt, "Bir diğer yenilik de geleneksel sporların olimpiyatları 4 yılda bir düzenlenecek. Dün hem başkanımız hem dört ülkenin bakanları tarafından kuruluş sözleşmesi imzalandı. Bu da geleneksel sporların geleceğe aktarılması için bence çok önemli rol oynayacak." diye konuştu.

7. Etnospor Forumu, “Geleneksel Sporların İhyası” parolasıyla ve 75 ülkeden katılımla gerçekleştirildi. Bugün sona eren forum; oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler aracılığıyla geleneksel sporların geleceğine ışık tuttu. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alındı, gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.

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